«Авангард» провел презентацию команды перед сезоном-2021/22 в необычном стиле

«Авангард» провел презентацию команды перед сезоном-2021/22. Клуб опубликовал ролик в стиле прожарки.

Игроки и приглашенные гости «высмеивали» новичков, опытных игроков и тренеров.

«В презентацию вошли также два игровых видеоролика. В первом хоккеисты в стиле фильма «Мальчишник в Вегасе» ищут Кубок Гагарина после победы, во втором Боб Хартли признается, что стал русским,и не хочет покидать свой дом в деревне. Оба видео наполнены «пасхалками», в которых «ястребы» подкалывают команды КХЛ и себя самих», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В прошлом сезоне «Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.