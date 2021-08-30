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«Авангард» провел презентацию команды перед сезоном-2021/22 в необычном стиле

22:40
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«Авангард» провел презентацию команды перед сезоном-2021/22. Клуб опубликовал ролик в стиле прожарки.

Игроки и приглашенные гости «высмеивали» новичков, опытных игроков и тренеров.

«В презентацию вошли также два игровых видеоролика. В первом хоккеисты в стиле фильма «Мальчишник в Вегасе» ищут Кубок Гагарина после победы, во втором Боб Хартли признается, что стал русским,и не хочет покидать свой дом в деревне. Оба видео наполнены «пасхалками», в которых «ястребы» подкалывают команды КХЛ и себя самих», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В прошлом сезоне «Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SJU0P5CS0Vs

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Екатерина Савостина все материалы автора

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