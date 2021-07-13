«Авангард» проведет домашние матчи сезона-2022/23 КХЛ на новой арене в Омске

«Авангард» в сезоне-2022/23 будет проводить домашние матчи в новом ледовом дворце в Омске. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Строительство многофункционального спортивного комплекса «Арена» ведется по графику. Возведение комплекса планируется завершить в сентябре следующего года. Сезон-2022/23 «Авангард» проведет уже на домашнем льду», — цитирует Буркова пресс-служба регионального правительства Омской области.

Губернатор заявил, что спорткомплекс на 12 тысяч зрителей будет заполняться на 100 процентов.

«Ведь омичи давно ждут возвращения своего клуба и большого хоккея в регион», — отметил он.

Напомним, «Авангард» с сезона-2018/19 проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. Домашняя «Арена Омск» в 2018 году пришла в аварийное состояние.