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«Авангард» проиграл «Йокериту», забросив три шайбы сопернику на турнире в Санкт-Петербурге

17:27
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«Авангард» проиграл «Йокериту» (3:4) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. В составе финнов отличились Матиас Мюттюнен, Брайан О`Нилл, Никлас Йенсен.

Хоккей

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)

Голы: Дедунов — 3, 19:30 — 1:0. Мюттюнен — 1, 26:00 — 1:1. Бек — 1, 28:00 — 2:1. О`Нилл — 3, 30:00 — 2:2. Бек — 2, 35:00 — 3:2. Йенсен — 2, 38:00 — 3:3.

Вратари: Бобков — А. Ниеми.

23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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