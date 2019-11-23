«Авангард» проиграл минскому «Динамо»

«Авангард» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

Победный дубль в составе минчан на счету финского нападающего Теему Пулккинена. В составе омской команды отличился форвард Кирилл Семенов.

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«Авангард» — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Семенов — 8 (мен., Войнов), 4:33 — 1:0. Пулккинен — 13 (бол., Павлович, А. Костицын), 5:43 — 1:1. Пулккинен — 14 (Готовец), 37:17 — 1:2.

Нереализованный буллит: Бек (Авангард), 15:21 (Мимо).

Вратари: Бобков (58:36) — Энрот.

Штраф: 29 — 8.

Броски: 43 (13+13+17) — 24 (11+9+4).

Судьи: Новак, Раминг.

23 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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