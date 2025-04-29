«Авангард» продлит контракт с Серебряковым до 2030 года

По информации «СЭ», «Авангард» договорился о продлении контракта с вратарем Никитой Серебряковым еще на три года. Предыдущее соглашение истекало 1 июня 2027 года. Таким образом, новый контракт будет действовать до окончания сезона-2029/30.