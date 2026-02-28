«Авангард» продлил контракт с защитником Лажуа

«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа на один сезон.

В сезоне-2025/26, который является для канадца дебютным в КХЛ, Лажуа провел 60 матчей и набрал 37 (10+27) очков.

«Мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах», — заявил генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин.

«Авангард» с 86 очками после 60 матчей занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда обеспечила себе участие в Кубке Гагарина.

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