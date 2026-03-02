«Авангард» продлил контракт с защитником Ибрагимовым до 2028 года

«Авангард» продлил контракт с защитником Марселем Ибрагимовым.

Новое соглашение омского клуба с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца мая 2028 года.

Сезон-2025/26 является дебютным для Ибрагимова в составе «Авангарда». На его счету 48 матчей в составе омичей, в которых он забросл 2 шайбы и отдал 6 результативных передач.

Ранее в КХЛ защитник выступал за «Ладу», «Трактор» и ЦСКА.