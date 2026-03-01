«Авангард» продлил контракт с защитником Чистяковым на один сезон

«Авангард» продлил контракт с защитником Семеном Чистяковым.

Новое соглашение 24-летнего игрока с омским клубом рассчитано еще на один сезон.

«Семен Чистяков — важная фигура не только для клуба, но и для всего Омска. Одна из задач на ближайшее время — сохранить костяк команды на будущее. Мы рады, что смогли достичь договоренности о продлении соглашения по ходу сезона. Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что «Авангард» последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семен. Уверен, что он и дальше будет радовать болельщиков своей игрой», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

Чистяков выступает за «Авангард» с 2020 года. За это время на его счету 377 матчей с учетом плей-офф, в которых он забросил 43 шайбы и отдал 94 рехультативные передачи.

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