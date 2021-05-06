«Авангард» продлил контракт с Волковым

«Авангард» подписал новые соглашения с генеральным менеджером Алексеем Волковым и ассистентом генерального менеджера Юрием Кузьменковым сроком на два года, информирует сайт клуба.

«Когда год назад я приглашал Алексея Волкова на должность генерального менеджера ХК «Авангард», то руководствовался двумя основными качествами Алексея — невероятной трудоспособностью и желанием работать, а также определенным опытом в создании чемпионских команд, — отметил председатель Совета директоров «Авангарда"Александр Крылов. - Многие тогда скептически отнеслись к этому решению, кто-то даже смеялся. На деле же в прошедшем сезоне Алексей и его команда подтвердили сделанный мной тогда правильный выбор: они проделали огромную работу, результатом которой стало завоевание Кубка Гагарина — впервые в истории клуба.

Сейчас перед Волковым и его командой стоит задача не только удержать завоеванные позиции, но и при формировании новой команды учитывать тот факт, что через сезон «Авангарду» предстоит переезд в Омск. И клуб должен вернуться в родной город боеспособным коллективом. Таким же, каким он был в прошедшем чемпионском сезоне. Поэтому мы подписали с Алексеем контракт еще на два сезона".

Напомним, «Авангард» в этом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, в финале обыграв ЦСКА со счетом 4-2 в серии.