Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:38

«Авангард» продлил контракт с Ткачевым до конца сезона-2029/30

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Ткачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщает пресс-служба омского клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

«Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым, который сразу же пошел нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне. В свою очередь, «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров. Ждем Владимира на льду», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Ткачев выступает за команду из Омска с 2022 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард еще не выходил на лед. Летом во время подготовки он получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия. По словам Чистякова, восстановление хоккеиста идет полным ходом, и прогноз на его скорое возвращение благоприятный.

После 35 матчей «Авангард» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/44290
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Читайте также
В двух районах Казани загорелись дома после атаки беспилотников
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Популярное видео
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард «Локомотива» Полунин стал самым проверяемым РУСАДА игроком КХЛ в 2024 году

«Авангард» снизил зарплату Ткачева в этом сезоне на 40 миллионов рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
Результаты / календарь
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
21.12 13:30
Сибирь – Амур
 - : -
21.12 14:00
Трактор – Барыс
 - : -
21.12 16:00
Лада – Авангард
 - : -
21.12 17:00
СКА – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости