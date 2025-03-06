«Авангард» продлил контракт с Окуловым на три года

«Авангард» сообщил о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Новое соглашение рассчитано на три года.

«Константин Окулов пришел в команду, которая находилась на этапе перестройки прямо по ходу сезона. Это всегда непросто, но мы все были рады увидеть, как профессионально он подходит к делу: сразу взял на себя большой объем работы и начал доказывать, что не зря считается одним из самых талантливых форвардов лиги», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В декабре ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на нападающего Коула Кэсселса. 30-летний форвард провел 24 матча за омский клуб и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».

После 61 матча «Авангард» с 76 баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина-2025.