«Авангард» продлил контракт с Окуловым на три года
«Авангард» сообщил о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Новое соглашение рассчитано на три года.
«Константин Окулов пришел в команду, которая находилась на этапе перестройки прямо по ходу сезона. Это всегда непросто, но мы все были рады увидеть, как профессионально он подходит к делу: сразу взял на себя большой объем работы и начал доказывать, что не зря считается одним из самых талантливых форвардов лиги», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
В декабре ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на нападающего Коула Кэсселса. 30-летний форвард провел 24 матча за омский клуб и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+15».
После 61 матча «Авангард» с 76 баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина-2025.
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|12
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|19.10
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|19.10
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