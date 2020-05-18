«Авангард» продлил контракт с Мизюриным

«Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на два года со своим воспитанником — 22-летним нападающим Максимом Мизюриным, сообщает официальный сайт клуба.

? «Авангард» подписал двусторонний контракт сроком на два года со своим воспитанником — 22-летним нападающим Максимом Мизюриным: https://t.co/E3XipLcnOZ pic.twitter.com/m65DwPfX8I — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 18, 2020

В своей карьере Мизюрин выступал за «Омские Ястребы» (2015 — 2017), «Валь д'Ор» (QMJHL, 2016 — 2018), «Ньюфаундленд» (ECHL, 2018/19), «Ижсталь» и «Авангард» (2019/20).

В МХЛ сыграл 51 матч, забросил 11 шайб, сделал 16 передач. В главной юниорской лиге Квебека провел 108 матчей, забросил 33 шайбы, сделал 47 передач. В ВХЛ сыграл 21 матч, забросил 3 шайбы, сделал 10 передач. За «Авангард» в прошлом сезоне выходил на лед в 5 матчах, очков не набрал.