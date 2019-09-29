«Авангард» продлил контракт с Манукяном

«Авангард» продлил контракт с нападающий Артемом Манукяном. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт омичей.

— В прошедшем чемпионате Артем приятно удивил всех болельщиков, отлично справившись с новой для себя ролью, — заявил президент клуба Максим Сушинский. — Если в МХЛ он был одним из лучших бомбардиров, то в КХЛ продемонстрировал, что у него в активе есть и другие немаловажные для команды качества: готовность сражаться на каждом сантиметре льда, бросаться под шайбу, изматывать соперника прессингом. Сейчас Манукян восстанавливается после травмы, мы желаем ему скорейшего возвращения на лед и верим, что он снова будет радовать наших болельщиков своей игрой.

В прошлом сезоне нападающий провел 62 матча и набрал 15 (3+12) очков. В плей-офф на его счету 1 гол в 18 играх.

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