«Авангард» продлил контракт с Грантом на один сезон
«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Алексом Грантом на один сезон.
«Алекс Грант в этом сезоне провел на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьезным профессионалом он является. Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество», — заявил генеральный директор клуба Герман Чистяков.
Грант присоединился к «Авангарду» осенью 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за омский клуб и «Барыс» девять матчей в КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.
«Авангард» набрал 72 очка за 59 матчей и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее «ястребы» обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.
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