«Авангард» продлил контракт с голкипером Демченко

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с голкипером Василием Демченко. Срок соглашения рассчитан на год, сообщает сайт клуба.

28-летний Демченко вернулся в КХЛ в этом сезоне из Северной Америки. В регулярном чемпионате он успел провести 9 матчей, в плей-офф — 2.

До этого он выступал в КХЛ только за «Трактор». Всего в лиге на его счету 221 матч.