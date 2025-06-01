«Авангард» продлил контракт с Чистяковым

«Авангард» объявил о подписании контракта с защитником Семеном Чистяковым.

Новое соглашение с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ Чистяков провел 68 матчей и набрал 40 (19+21) очков. У Кубке Гагарина на его счету 7 (3+4) очков в 13 матчах.