«Авангард» проанонсировал матч со «Спартаком» постером с отсылкой на сериал «Игра в кальмара»
13:01
«Авангард» в соцсетях опубликовал анонс матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
Омский клуб сделал афишу с отсылкой на популярный корейский сериал «Игра в кальмара».
«За нами должок перед болельщиками», — говорится в сообщении.
За нами должок перед болельщиками ? #ИграВКальмара #Ojingeogeim #SquidGame #Netflix pic.twitter.com/RkqAz66CMK— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 9, 2021
Матч пройдет сегодня, 9 октября, и начнется в 17:00 мск.
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