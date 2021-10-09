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«Авангард» проанонсировал матч со «Спартаком» постером с отсылкой на сериал «Игра в кальмара»

13:01
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«Авангард» в соцсетях опубликовал анонс матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Омский клуб сделал афишу с отсылкой на популярный корейский сериал «Игра в кальмара».

«За нами должок перед болельщиками», — говорится в сообщении.

Матч пройдет сегодня, 9 октября, и начнется в 17:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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