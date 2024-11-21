«Авангард» приобрел у ЦСКА права на защитника Чайку

«Авангард» объявил о приобретении спортивных прав на защитника «Вегас Голден Найтс» Даниила Чайку.

Омский клуб произвел обмен на денежную компенсацию с ЦСКА, которому принадлежали права на игрока в FONBET КХЛ.

Чайка является воспитанником армейцев. 22-летний защитник выступает в системе «Вегаса» с 2022 года, за команду НХЛ он не провел ни одного матча.