"Авангард" пригласил маскотов "Салавата Юлаева" на матч в Балашиху за счет клуба

"Авангард" разрешил талисманам "Салавата Юлаева" работать на втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ, информирует пресс-служба омского клуба. Более того, омичи пригласили талисманов из Уфы в Балашиху за свой счет. Встреча пройдет в Подмосковье 31 марта.

– Официальное заявление от нашего Ястреба: жду талисманов уфимской команды Салавата и Юлая на матче 31 марта! И вызываю их на танцевальный баттл – победит самый стильный (я)! Люблю быть единственным и неповторимым, но все равно – вместе веселее. Жду, – отмечается в сообщении.