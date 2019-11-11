«Авангард» пригласил Макгрегора в Омск

«Авангард» пригласил в гости ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

— А вы не забыли, что он уже выражал респект омичам, — написано в сообщении в Instagram омского клуба. — Может, пора приехать в Омск, Конор Макгрегор? «Омские Ястребы» ждут в Академии! По пути и в Балашиху можно.

На днях некая девушка сфотографировалась на фоне хоккейной академии «Авангарда» в Омске, держа в руках бутылку алкогольного напитка, который производит компания Макгрегора. Девушка опубликовала фото в соцсетях, отметив при этом ирландца. Макгрегор, у которого свыше 30 миллионов подписчиков в Instagram, после этого загрузил фото в сторис.

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