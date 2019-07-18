"Авангард" пригласил Леди Гагу в Балашиху

"Авангард" в своем официальном Twitter пригласил певицу Леди Гагу на матч, а также предложил провести отпуск в России.

– Певицу Леди Гагу ругают в Instagram, в том числе русскоговорящие пользователи, – написал клуб. – А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч "Авангарда", проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное в мире, в нем нет осуждения и травли. P.S. С нас ковер.

Ранее певицу в Instagram начали атаковать российcкие пользователи, обвиняя в разводе актера Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк.