«Авангард» приглашает Тедеско на хоккей. И намекает на опыт Моуринью
19:48
«Авангард» пригласил главного тренера футбольного «Спартака» Доменико Тедеско посетить матч клуба. Омичи припомнили специалисту реплику с пресс-конференции, на которой он назвал хоккей «хоккем на льду» и пошутил, что теперь ему нужно уезжать из России.
«Авангард» напомнил, что в феврале игру команды посещал португальский специалист Жозе Моуринью, а в ноябре он возглавил «Тоттенхэм».
Главный тренер @fcsm_official Доменико Тедеско не против сходить на «хоккей на льду», а мы не против показать ему отличный матч и научить говорить просто «хоккей». Ждём на «Арене Балашиха», Доменико! pic.twitter.com/gDgFUetIzQ— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 1, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...