«Авангард» приглашает Тедеско на хоккей. И намекает на опыт Моуринью

«Авангард» пригласил главного тренера футбольного «Спартака» Доменико Тедеско посетить матч клуба. Омичи припомнили специалисту реплику с пресс-конференции, на которой он назвал хоккей «хоккем на льду» и пошутил, что теперь ему нужно уезжать из России.

«Авангард» напомнил, что в феврале игру команды посещал португальский специалист Жозе Моуринью, а в ноябре он возглавил «Тоттенхэм».