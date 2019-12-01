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«Авангард» приглашает Тедеско на хоккей. И намекает на опыт Моуринью

19:48

«Авангард» пригласил главного тренера футбольного «Спартака» Доменико Тедеско посетить матч клуба. Омичи припомнили специалисту реплику с пресс-конференции, на которой он назвал хоккей «хоккем на льду» и пошутил, что теперь ему нужно уезжать из России.

«Авангард» напомнил, что в феврале игру команды посещал португальский специалист Жозе Моуринью, а в ноябре он возглавил «Тоттенхэм».

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