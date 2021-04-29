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«Авангард» прибыл в Омск с Кубком Гагарина

16:12
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«Авангард» прибыл в Омск с Кубком Гагарина.

Сегодня в Омске пройдет чествование команды, которая выиграла Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (счет в серии — 4:2).

В пятницу, 30 апреля «Авангард» вернется вместе с трофеем в Балашиху, где также проведет торжественную церемонию в честь победы команды. «Авангард» играет в Балашихе с 2018 года в связи с реконструкцией стадиона в Омске.

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории клуба.

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