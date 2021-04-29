«Авангард» прибыл в Омск с Кубком Гагарина
«Авангард» прибыл в Омск с Кубком Гагарина.
Сегодня в Омске пройдет чествование команды, которая выиграла Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (счет в серии — 4:2).
Омск, это для тебя! Мы дома! pic.twitter.com/qdIEspCKBk— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 29, 2021
Команда прилетает в Омск в 18:00 ? Приезжайте встречать в аэропорт!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 29, 2021
В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование «ястребов» ?
? В городе масочный режим! Обязательно наденьте средство защиты, будет действовать пропускной режим на мероприятиях! pic.twitter.com/Uuz5ruHxRf
В пятницу, 30 апреля «Авангард» вернется вместе с трофеем в Балашиху, где также проведет торжественную церемонию в честь победы команды. «Авангард» играет в Балашихе с 2018 года в связи с реконструкцией стадиона в Омске.
Болельщики в Балашихе, Москве и Московской области!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 29, 2021
Завтра, 30 апреля, в 18:00 на площади перед «Ареной Балашиха» будет чествование чемпионов ? Ждём всех — и не забывайте про масочный режим ? pic.twitter.com/l8PW60wY3f
«Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории клуба.
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