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«Авангард» прервал 3-матчевую серию поражений, победив «Амур»

21:48
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«Авангард» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (3:1). Омская команда прервала 3-матчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Турбин — 1, 11:10 — 0:1. Бек — 5 (Широков, Покка), 20:46 — 1:1. Семенов — 6 (Покка, Широков), 24:05 — 2:1. Горшков — 4 (Вл. Ушенин, Т. Зогорна), 32:43 — 2:2. Широков — 2 (Мартынов, Войнов), 55:22 — 3:2.

Вратари: Бобков — Лангхамер (59:01).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 36 (16+13+7) — 30 (13+7+10).

Судьи: Ансонс, Соин.

1 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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