«Авангард» прервал 3-матчевую серию поражений, победив «Амур»
21:48
«Авангард» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (3:1). Омская команда прервала 3-матчевую серию поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Турбин — 1, 11:10 — 0:1. Бек — 5 (Широков, Покка), 20:46 — 1:1. Семенов — 6 (Покка, Широков), 24:05 — 2:1. Горшков — 4 (Вл. Ушенин, Т. Зогорна), 32:43 — 2:2. Широков — 2 (Мартынов, Войнов), 55:22 — 3:2.
Вратари: Бобков — Лангхамер (59:01).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 36 (16+13+7) — 30 (13+7+10).
Судьи: Ансонс, Соин.
1 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
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