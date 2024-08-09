«Авангард» представил специальный комплект предсезонной формы
«Авангард» представил обновленный дизайн формы для предсезонных турниров КХЛ-2024/25.
В создании элементов дизайна приняли участие пациенты отделения гематологии и химиотерапии Омской областной детской клинической больницы (ООДКБ). Форма выполнена в оранжевом цвете, который символизирует борьбу с лейкемией — заболеванием, при котором часто необходима трансплантация костного мозга.
Фото ХК «Авангард»
«Авангард» впервые сыграет в новой форме 12 августа. Омский клуб в Минске проведет предсезонный матч против местного «Динамо».
Предсезонные джерси будут реализованы в рамках благотворительного аукциона на сайте. Все вырученные средства клуб направит юным болельщикам «Авангарда» из ООДКБ.
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|О
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|0
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|2
|Динамо Мн
|0
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|0
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|3
|Динамо М
|0
|0
|0
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|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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