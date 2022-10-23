«Авангард» представил новую ведущую клубного ТВ

Журналистка Юлия Оверчук стала новой ведущей клубного ТВ «Аванграда». Пресс-служба команды представила девушку в соцсетях.

Ранее ведущей в омском клубе была Зухра Уразбахтина, которая ранее аналогичную должность заняла в футбольном ЦСКА.

«Авангард» после 20 сыгранных матчей в КХЛ занимает 10-е место в Восточной конференции.