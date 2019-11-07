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«Авангард» представил макет новой арены в Омске

08:25
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Официальный Twitter «Авангарда» опубликовал макет нового спорткомплекса «Арена Омск».

Площадь нового ледового дворца составит 60 тысяч кв. метров. Комплекс будет рассчитан на 12 тысяч зрителей. Появится видеоэкран 2000 кв. метров. Вокруг ледового дворца будет располагаться парковка 1200 мест. Появится парковая зона.

Ранее стало известно, что 7 ноября в Омске состоится открытие центрального комплекса хоккейной академии «Авангард».

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