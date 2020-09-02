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«Авангард» представил игровую форму в юбилейный год

09:21
Форма &quot;Авангарда&quot; на сезон-2020/21. Фото ХК "Авангард"
Форма &quot;Авангарда&quot; на сезон-2020/21. Фото ХК "Авангард"
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«Авангард» презентовал форму на юбилейный сезон-2020/21. Омскому клубу исполняется 70 лет, на свитерах нашит шеврон, посвященный юбилею. Помимо традиционных красно-черных цветов, на форме клуба появились золотые вставки.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39604/

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