«Авангард» представил игровую форму в юбилейный год
09:21
«Авангард» презентовал форму на юбилейный сезон-2020/21. Омскому клубу исполняется 70 лет, на свитерах нашит шеврон, посвященный юбилею. Помимо традиционных красно-черных цветов, на форме клуба появились золотые вставки.
Рассказываем подробнее про нашу новую форму, в которой «Авангард» будет выступать в сезоне 2020/21! https://t.co/OwEDaLu4No pic.twitter.com/Wnjmzd57qm— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 2, 2020
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