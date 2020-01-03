«Авангард» предложит тренеру Клутье новый контракт

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил с днем рождения тренера команды Жака Клутье. Специалисту исполнилось 60 лет.

— Вы настоящий профессионал, что ежедневно доказываете своей работой: оборона «Авангарда» в нынешнем сезоне — в пятерке лучших клубов КХЛ по пропущенным шайбам. А когда команда грамотно и слаженно обороняется, атака легко и уверенно реализует свои шансы. Это — одна из причин того, что наша команда идет в лидерах Восточной конференции, — приводит слова заявления Крылова официальный сайт «Авангарда».

Вы долгое время работаете с Бобом Хартли, добились значительных успехов в АХЛ, НХЛ, «Цюрихе», а также сборной Латвии. Дважды становились обладателем Кубка Стэнли, выигрывали чемпионат Швейцарии, в прошлом сезоне с «Авангардом» дошли до финала Кубка Гагарина.

Желаю вам новых побед, сил, здоровья, семейного благополучия! И конечно же, выиграть еще один трофей в своей карьере — Кубок Гагарина с «Авангардом»! Вы доказали свою высочайшую квалификацию, поэтому, без всяческих сомнений, клуб будет рад предложить вам новый контракт.