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«Авангард» предложил своим болельщикам отгадать новую форму, запустив онлайн квест

19:06
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«Авангард» подготовил для своих болельщиков онлайн квест. Победители смогут отгадать новую форму команды.

На сайте secret.hawk.ru клуб приготовил девять непростых загадок, награда за решение — код, который откроет часть общей картинки. За девять дней болельщикам нужно отгадать девять загадок. Главный приз — один из девяти свитеров нового образца.

Об условиях квеста можно прочитать здесь.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39464/

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