«Авангард» предложил своим болельщикам отгадать новую форму, запустив онлайн квест

«Авангард» подготовил для своих болельщиков онлайн квест. Победители смогут отгадать новую форму команды.

На сайте secret.hawk.ru клуб приготовил девять непростых загадок, награда за решение — код, который откроет часть общей картинки. За девять дней болельщикам нужно отгадать девять загадок. Главный приз — один из девяти свитеров нового образца.

Об условиях квеста можно прочитать здесь.