«Авангард» предлагает однолетний контракт форварду «Баффало» Фролику. Он набрал почти 400 очков за карьеру в НХЛ

По информации «СЭ», «Авангард» заинтересован в подписании контракта с чешским форвардом «Баффало» Михалом Фроликом. «Ястребы» предлагают нападающему однолетний контракт.

Фролик выступает в НХЛ с 2008 года, в 850 матчах в лиге он набрал 384 (159+225) очка. В сезоне-2012/13 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

В нынешнем чемпионате Фролик играл за «Калгари» и «Баффало», набрал 14 (6+8) очков в 57 матчах. По нашим данным, Фролик не против перехода в «Авангарда», но пока окончательное решение о трансфере не принято.