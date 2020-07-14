КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» предлагает однолетний контракт форварду «Баффало» Фролику. Он набрал почти 400 очков за карьеру в НХЛ

14 июля 2020, 17:34
Михал Фролик. Фото USA Today Sports
Михал Фролик. Фото USA Today Sports
Теги:

По информации «СЭ», «Авангард» заинтересован в подписании контракта с чешским форвардом «Баффало» Михалом Фроликом. «Ястребы» предлагают нападающему однолетний контракт.

Фролик выступает в НХЛ с 2008 года, в 850 матчах в лиге он набрал 384 (159+225) очка. В сезоне-2012/13 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

В нынешнем чемпионате Фролик играл за «Калгари» и «Баффало», набрал 14 (6+8) очков в 57 матчах. По нашим данным, Фролик не против перехода в «Авангарда», но пока окончательное решение о трансфере не принято.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир