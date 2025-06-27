«Авангард» потратит почти 250 миллионов рублей на контракт Рашевского

По информации «СЭ», зарплата новичка «Авангарда» Дмитрия Рашевского составит 50 миллионов рублей в первый год контракта и 65 — во второй.

При этом омичи выплатят московскому «Динамо» компенсацию около 120 миллионов за права на нападающего.

В прошедшем сезоне на счету 24-летнего форварда 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф Рашевский провел 16 игр и набрал 4 (1+3) очка.