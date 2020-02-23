«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив «Локомотиву»

«Авангард» дома проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Балашихе.

Единственный гол в этой игре забил нападающий ярославцев Егор Аверин.

Для «Авангарда» это поражение стало третьим кряду в КХЛ.

«Локомотив» с 70 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» — 83 очка и вторая строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Аверин — 2 (Накладал, Ткачев), 34:29 — 0:1.

Вратари: Бобков (58:32 — 59:26, 59:33) — Коновалов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (6+15+13) — 31 (14+8+9).

Судьи: Гашилов, Гусев.

23 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».