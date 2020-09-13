«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Салавату»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

Для омской команды это первое поражение в сезоне. «Авангард» и «Салават» имеют по 8 очков и занимают первое и третье места в Восточной конференции соответственно.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бирюков — 1, 0:23 — 1:0. Хартикайнен — 3 (Гранлунд, Маннинен), 10:46 — 2:0. Хохлачев — 1, 15:38 — 2:1. Хартикайнен — 4 (бол., Маннинен, Сошников), 22:49 — 3:1. Шумаков — 4, 52:46 — 3:2.

Вратари: Метсола — Гарипов (58:27).

Штраф: 10 — 18.

Броски: 42 (20+14+8) — 28 (7+5+16).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

13 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». 3612 зрителей.