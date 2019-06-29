"Авангард" после отъезда Бузовой в "Барселону" хочет пригласить к себе Месси

"Авангард", воспользовавшись примеру футбольной "Барселоны", хочет пригласить к себе нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

Ранее российская певица Ольга Бузова прибыла в расположение "Барселоны" в рамках проекта с компанией Beko. Поп-исполнительница проживет два дня как футболист каталонской команды.

– Вот так "Барселона" пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился – и берет в аренду Ольгу Бузову, – говорится в сообщении "Авангарда". – Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в ла лиге и на пару дней заберем к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от КХЛ.