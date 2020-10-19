«Авангард» поместил Шумакова в список травмированных
11:31
«Авангард» в официальном Twitter клуба сообщил о том, что форвард Сергей Шумаков помещен в список травмированных.
В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 11 (8+3) очков.
ХК «Авангард» поместил нападающего Сергея Шумакова в список травмированных. Здоровья и скорейшего возвращения на лёд ?? pic.twitter.com/CRDLIq9KaY— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 19, 2020
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