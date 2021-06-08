«Авангард» получил приз имени Всеволода Боброва
20:15
Самой результативной командой чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 стал «Авангард» — омичи забросили в ворота соперников 238 шайб и получили приз имени Всеволода Боброва, сообщает сайт КХЛ.
Награду генеральному менеджеру «Авангарда» Алексею Волкову и нападающему команды, MVP плей-офф Кубка Гагарина Сергею Толчинскому вручил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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