«Авангард» получил нападающего «Северстали» Гераськина в результате обмена

В результате обмена между «Авангардом» и «Северсталью» омский клуб получил спортивные права на нападающего Игоря Гераськина.

Как информирует пресс-служба «Авангарда», в Череповец отправился нападающий «Омских Ястребов» Тимур Муханов.

«Северсталь» также получит денежную компенсацию. По информации «СЭ», она составит 80 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне 24-летний Гераськин в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.