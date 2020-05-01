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«Авангард» покинули 10 игроков, еще 8 получили квалификационные предложения

10:38
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1 мая открылся трансферный рынок КХЛ. «Авангард» покинули: вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Вячеслав Войнов, Егор Мартынов, Коди Фрэнсон, а также нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко, сообщает официальный сайт омичей.

Квалоификационные предложения получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалев, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.

Ранее новые контракты с командой подписали вратарь Эмиль Гарипов (на 1 год, защитник Кирилл Спиценко (1 год) и нападающий Семен Кошелев (2 года).

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Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38745/

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