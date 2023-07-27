«Авангард» показал предсезонную форму

«Авангард» представил домашний и гостевой комплекты предсезонной формы.

Как сообщается в релизе на официальном сайте клуба, форма выполнена в стиле русского авангарда и вдохновлена работой художника Казимира Малевича «Спортсмены».

Домашняя форма — красно-черного цвета, гостевая — белого цвета.

Первый матч в домашнем комплекте предсезонной формы «Авангард» проведет 27 июля против «Омских Крыльев». В гостевой форме команда проведет предсезонный турнир в Сочи, который пройдет с 3 по 8 августа.