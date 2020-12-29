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«Авангард» показал, как Ковальчук провел свой первый день в новом клубе

20:09
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«Авангард» в своем официальном Youtube-канале опубликовал видео с российским нападающим Ильей Ковальчуком, который ранее подписал контракт с клубом. Омичи показали, как 37-летний хоккеист провел свой первый день в команде.

Ковальчук познакомился с партнерами по команде, пообщался с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли и провел первую тренировку.

В прошлом сезоне Ковальчук выступал в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», где в общей сложности в 46 матчах набрал 26 (10+16) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40917/

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