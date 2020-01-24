«Авангард» подтвердил отстранение тренера, который бил детей клюшкой по голове

«Авангард» подтвердил отстранение тренера команды 2010 года рождения Игоря Николаева, который бил детей по голове клюшкой. Сегодня появилось видео инцидента.

— Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии «Авангарда», клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева, — сказал директор по развитию академии Никита Тарасевич. — Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги.

Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В хоккейной академии «Авангард» существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники. Главной целью работы с детьми в нашей академии является воспитание гармонично развитой личности, а не сиюминутный результат. Поэтому тренировочный процесс строится на принципах уважения, заботы и внимания.

При этом клуб постарался провести проверку в максимально сжатые сроки. Видеонаблюдение на арене ведется постоянно, все материалы имелись в нашем распоряжении. Несмотря на это, еще до окончания внутреннего расследования в интернет попали конфиденциальные записи с камер видеонаблюдения. Вопрос, каким образом эти материалы оказались в публичном пространстве настолько быстро, и какие цели преследовали инициаторы этой акции.

В любом случае, мы продолжим придерживаться принципов строгого контроля, в том числе и видео, всех тренировочных процессов во всех филиалах академии «Авангарда». Постараемся сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. С тренерским составом будет еще раз проведена разъяснительная работа.