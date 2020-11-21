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«Авангард» подписал пробный контракт с Гончаровым

17:10
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«Авангард» заключил пробный контракт сроком на один месяц с 31-летним защитником Максимом Гончаровым, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне Гончаров сыграл 8 матчей за «Спартак», после чего соглашение с ним было расторгнуто.

Защитник уже выступал за «Авангард» в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2015/16, провел 57 игр и набрал 8 (4+4) очков.

В рамках пробного контракта Гончаров может сыграть за омичей шесть матчей.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40500/

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