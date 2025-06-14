«Авангард» подписал обладателя Кубка Стэнли Волкова

«Авангард» заключил трехлетний контракт с нападающим Александром Волковым, сообщает пресс-служба омского клуба.

С 2023 года хоккеист выступал за минское «Динамо». В минувшем сезоне он провел 74 матча в FONBET Чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 53 (21+32) очка при показателе полезности «+24».

«Рады видеть сегодня в Омске, в сезоне будем встречаться еще чаще», — говорится в сообщении «Авангарда».

27-летний Волков ранее также играл за «Тампу» в НХЛ, вместе с которой стал обладателем Кубка Стэнли-2020.