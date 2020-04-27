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«Авангард» подписал новый контракт со Спиценко

14:42
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Защитник «Авангарда» Кирилл Спиценко подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте омичей.

Двустороннее соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано до апреля 2021 года.

В прошедшем сезоне Спиценко провел 10 матчей в КХЛ и не набрал ни одного очка. Также на его счету 28 матчей за команду МХЛ «Омские Ястребы», в которых набрал 12 (3+9) очков, а также 17 матчей в ВХЛ за «Ижсталь», в которых сделал шесть голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38693/

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