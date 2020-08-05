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«Авангард» подписал нападающего Шафеева

11:39
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«Авангард» заключил трехсторонний контракт сроком на один год с 19-летним нападающим Эммануилом Шафеевым, сообщает сайт омичей.

В прошедшем сезоне Шафеев провел 47 матчей за клуб МХЛ «Красная Армия», в которых набрал 14 (3+11) очков. Всего в МХЛ нападающий сыграл 152 игры и набрал 36 (13+23) очков.

Также Эммануил Шафеев, Сергей Алхимов, Кирилл Спиценко и Богдан Денисевич отправились в расположение хоккейного клуба «Металлург» из Новокузнецка, где будут готовиться к новому сезону Высшей хоккейной лиги.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/39325/

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