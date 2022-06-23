«Авангард» подписал нападающего Алекса Броадхерста

«Авангард» заключил контракт с американским нападающим Алексом Броадхерстом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

29-летний хоккеист большую часть карьеры провел в АХЛ, где сыграл 416 матчей и набрал 230 (83+147) очков. В сезоне-2015/2016 в составе «Кливленд Монстерз» завоевал главный трофей лиги — Кубок Колдера.

Последние два сезона Броадхерст выступал в Финляндии за ХИФК (Хельсинки). Форвард сыграл за команду 101 матч, забросил 18 шайб и отдал 60 результативных передач.