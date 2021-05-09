«Авангард» подписал контракт с Владимиром Брюквиным

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с 26-летним нападающим Владимиром Брюквиным. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне Брюквин провел за московское «Динамо» 33 матча, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+6».

«У Брюквина мы видим большой потенциал, у него есть сильные качества, которые усилят нашу команду. Дефицитный праворукий форвард, работоспособный, с хорошим броском, Владимир полностью подходит под нашу систему. Думаю, в предстоящем сезоне он может «выстрелить», как это уже было с нашими новичками, Толчинским и Шарипзяновым», — отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.