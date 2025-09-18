«Авангард» подписал контракт с форвардом Анселем Галимовым
«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Анселем Галимовым. Соглашение рассчитано на один год.
В сезоне-2024/25 34-летний россиянин играл за «Спартак», в регулярном чемпионате в 57 матчах набрал 26 (14+12) очков, в плей-офф — 2 (2+0) очка в 11 встречах.
Галимов уже выступал за «Авангард» — в сезонах 2017/18 и 2018/19. Также он играл за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо» и «Сочи».
Источник: ХК «Авангард»
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