«Авангард» подписал контракт с форвардом Анселем Галимовым

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Анселем Галимовым. Соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2024/25 34-летний россиянин играл за «Спартак», в регулярном чемпионате в 57 матчах набрал 26 (14+12) очков, в плей-офф — 2 (2+0) очка в 11 встречах.

Галимов уже выступал за «Авангард» — в сезонах 2017/18 и 2018/19. Также он играл за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо» и «Сочи».