КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

12:32
Теги:

«Авангард» заключил контракт до конца сезона с белорусским нападающим Дмитрием Буйницким, информирует пресс-служба клуба. Он будет выступать под 53 номером.

В прошедшем сезоне форвард выступал в минском «Динамо», в 36 матчах забросил 10 шайб и отметился 3 результативными передачами. В нынешнем сезоне защищал цвета магнитогорского «Металлурга», в составе которого провел 9 матчей в КХЛ и отличился голевой передачей.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37328/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир